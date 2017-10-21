لماذا قرّرت الكويت إعادة تشكيل “حرس الأسواق”؟ (صور)

وافقت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي على إنشاء إدارة أمنية جديدة لمراقبة الأسواق ومنع المعاكسات، وتشكيل حرس جديد يسمّى حرس الأسواق.

وينص الاقتراح المقدم من النائب عبدالله فهاد، الذي نشرت تفاصيله جريدة “الجريدة” الكويتية، اليوم السبت، على “قيام الجهات المختصة في وزارة الداخلية بإنشاء إدارة جديدة باسم حرس الأسواق والمجمعات التجارية والترفيهية لحفظ الأمن، وردع ظاهرة المعاكسات، بحيث يكون لهم زيُّ خاص بهم مختلف عن زيّ رجال الشرطة”.

يشار إلى أنّ حرس الأسواق كان أحد أجهزة الأمن الكويتي خلال ستينيات، وسبعينيات، وثمانينيات القرن الماضي وكان مناطاً به حراسة الأسواق، والجمعيات التعاونية، والبنوك، والمناطق التجارية المركزية في العاصمة، وحُلّ الجهاز مطالع الثمانينيات.

إلى ذلك، كشفت وزارة الداخلية الكويتية في كتاب وجهته إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أنه تم تركيب 777 كاميرا مراقبة بدوريات الوزارة بواقع 3 كاميرات للسيارة الواحدة، وأنه جارٍ التوسع في تزويد بقية الدوريات بأنظمة المراقبة.