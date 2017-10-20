قرقاش: حالة اضطراب الدوحة لن يغطيها إعلام مدفوع الثمن يهاجم الجيران

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش طريقة تعاطي إعلام قطر مع أزمة الدوحة جراء تداعيات المقاطعة.

وقال قرقاش في تغريدات على حسابه في “تويتر”: “إعلام قطر التابع يروج لتقاطع مصالح الرباعية مع إسرائيل في دعم الموقف الأمريكي بشأن إيران، والحقيقة أنه يبرِّر صمت الدوحة وتعاطفها مع طهران”.

وأضاف: “مجددا تتخبط الدوحة في تناقضاتها، تنشد رضا واشنطن وودّ طهران، حالة الاضطراب لن يغطيها إعلام مدفوع الثمن يهاجم الجيران.. الانتهازية أصبحت مكشوفة”.

وختم قرقاش بدعوة الدوحة لمراجعة سياساتها، والكف عن المكابرة قائلًا: “ملاحظتي على الشقيق المرتبك بسيطة، وهي أن دبلوماسية حلّ الأزمة أبوابها قريبة ومفتاحها المراجعة”.