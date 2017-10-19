للاشتباه بعلاقته مع معن الصانع.. بيان سعودي لتوضيح ملابسات القبض على مسؤول بارز بتهم الفساد

أصدرت إمارة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً، حول اعتقال أحد المسؤولين البارزين في الإمارة للاشتباه بعلاقته مع رجل الأعمال الشهير معن الصانع الذي تم القبض عليه أمس أيضاً.

وذكر المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية، أنه “انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة وسمو ولي العهد على تحقيق العدل والمساواة بين الجميع، باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط والتحقيق في هذه الحادثة، وما زالت القضية منظورة أمام الجهات المختصة”.

وأوضح البيان، الذي نشر على الحساب الرسمي للإمارة بموقع “تويتر”، أن “توجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه تؤكد دائماً ضرورة القضاء على أشكال الفساد ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي أمر مخالف للأنظمة”.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت، الأربعاء، إلى أن “الجهات الأمنية وبأمر من ولي العهد ألقت القبض على مسؤول كبير في إمارة المنطقة الشرقية لارتباطه برجل أعمال شهير يدعى (م ص)، اعتقل هو الآخر، وأحالتهما للتحقيق.

وأشارت التقارير إلى أن المسؤول البارز كان على تواصل مع المتهم الرئيسي رجل الأعمال، حيث ساهم الأول بتدخلاته وصلاحياته التي يتمتع بها في تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الموجهة للثاني، وتعطيل الإجراءات النظامية في هذا الشأن”.

وأكد ناشطون عبر موقع “تويتر” أن رجل الأعمال المعتقل هو معن الصانع، حيث وجد الوسم (#القبض_علي_مٌعن_الصانع) طريقه سريعاً إلى قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في المملكة، بعد أن استقطب الكثير من المغردين السعوديين الذين أبدوا “إعجابهم وإشادتهم بالحزم الذي تعاملت مع بلادهم في تطبيق حكم قضائي ضد رجل أعمال معروف على مستوى العالم بثرائه”.