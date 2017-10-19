السعودية تعتزم تشييد مسجد “شهداء عاصفة الحزم” في الحرم المكي

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، عزمها البدء في تشييد مسجد باسم شهداء عاصفة الحزم، في حي ولي العهد داخل الحرم المكي.

وتشمل الخطوة كذلك إنشاء 3 مساجد أخرى في الحرم المكي وتحمل أسماء “أم المؤمنين عائشة” و”أم المؤمنين حفصة” و “حي الريان”.

وجاء الإعلان في اجتماع انعقد اليوم الخميس بين مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة علي العبدلي، ومدير مؤسسة “مساجد” الخيرية خالد النشوان، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وتبلغ مساحة مسجد “شهداء عاصفة الحزم” 2482 مترا مربعا، ومسجد أم المؤمنين حفصة 595 مترا مربعا، في حين تبلغ مساحة مسجد أم المؤمنين عائشة 4499 مترا مربعا، ومسجد حي الريان 3695 مترا مربعا.

ويأتي بدء بتنفيذ المساجد الأربعة ضمن اتفاقية بين الفرع والمؤسسة لبناء 50 مسجدًا داخل حدود الحرم المكي رعاها أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وقال العبدلي “إن الاتفاقية تسير وفق جدولها الزمني المخطط لها، وتجلت باكورتها في فتح المؤسسة ظروف إنشاء المساجد الأربعة”، دون تحديد موعد بدء التنفيذ الفعلي.

ولفت إلى أنه جرى الانتهاء من تصميم 17 مسجدًا، وسيتم طرح تنفيذها قريبا.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا إعداد تصميم فريد لبقية المساجد، تراعي اشتراطات الأبنية الخضراء.

ومنذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عربيًا في اليمن باسم “عاصفة الحزم” استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، وذلك إثر اجتياح ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح للعاصمة صنعاء.