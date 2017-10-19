بالصور.. تعرّف على أبرز الوجوه الجديدة في حكومة “العبور نحو المئوية” بالإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، اليوم الخميس، عن تعديل وزاري جديد تميز بتعيين عدد من الوجوه الشابة الجديدة.

وقال محمد بن راشد عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” إن “التعديل الحكومي الجديد جاء بناء على اجتماعاتنا السنوية الأخيرة، وإطلاق مئوية الإمارات، وتلبية لمجموعة من متطلباتنا المستقبلية بعيدة المدى”.

ووصف الحكومة الجديدة بأنها حكومة عبور إلى المئوية الإماراتية الجديدة، وهدفها تطوير المعرفة، ودعم العلوم والأبحاث، وإشراك الشباب في قيادة المسيرة.

وإليكم أبرز الوجوه الجديدة التي التحقت بالفريق الحكومي الإماراتي بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

عمر بن سلطان العلماء

تم تعيين عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، حيث تميز عمر بنجاحه في قيادة القمة العالمية للحكومات واستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي وهو في السابعة والعشرين من عمره.

سارة الأميري

تم تعيين سارة الأميري (30 عامًا) وزيرة للدولة لتكون مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، مهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية، كما أنها مسؤولة أيضا عن مجلس علماء الإمارات.

مريم المهيري

تم تعيين مريم المهيري وزيرة للدولة، مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ناصر بن ثاني الهاملي

تم تعيين ناصر بن ثاني الهاملي وزيرا للموارد البشرية والتوطين، خلفا لصقر غباش، ومن المهام الأساسية للوزارة تسريع ملف التوطين في البلاد.

حصة بنت عيسى بو حميد

تم تعيين حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة لتنمية المجتمع، وقال الشيخ محمد بن راشد إن تعيين الوزيرة الشابة تم باعتبار أن الأسرة الإماراتية هي الرهان الأكبر لتماسك المجتمع.

زكي نسيبة

تم تعيين نسيبة كوزير دولة في التشكيلة الجديدة.

عبدالله محمد بن طوق

تم تعيين عبدالله محمد بن طوق أمينا عاما لمجلس الوزراء، وهو خريج برامج اعداد القيادات وعضو في فريق العمل الحكومي.