بعد أيام من زيارة الشيخ الصباح للرياض.. وزير خارجية الكويت يصل الدوحة

وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وبحسب المصدر “كان في استقبال وزير خارجية الكويت لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني”.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول الزيارة ومدتها وبرنامجها.

وتأتي الزيارة بعد 3 أيام، من زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الرياض، وإجرائه مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تناولت “العلاقات الأخوية الوثيقة، ومجمل الأحداث في المنطقة”.

ويقود أمير الكويت جهود وساطة لحل الأزمة المتواصلة، منذ الـ 5 من يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب.

وكان آخر تحرك كويتي “معلن” في إطار الوساطة لحل الأزمة الخليجية في النصف الأول من أغسطس/ آب الماضي، عندما أرسل أمير الكويت برسائل إلى قادة السعودية ومصر وعُمان والإمارات والبحرين والكويت، قيل وقتها أنها تحمل مبادرة جديدة لحل الأزمة.