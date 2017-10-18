ضرب وتهديد بالقتل.. عاملة تروي تفاصيل مداهمة أمن قطر لقصر الشيخ سلطان (فيديو) 

روت إحدى العاملات، تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها مع زملائها في قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الخميس الماضي، عندما داهم رجال أمن الدولة القطري قصره كرد على إعلانه معارضة سياسة حكام الدوحة الحالية.

وتجرأت إحدى المشرفات داخل القصر تدعى سحر الشيخ، وتحمل الجنسية السودانية على الحديث، عن تلك الليلة ،التي صادر فيها أمن الدولة مقتنيات خاصة بينها صور عائلية، وأرشيف للعائلة، وصف بالهام جدًا، بعد أن وصلت إلى السودان، إثر ترحيلها قسريًا من الدوحة.

وبدأت سحر حديثها بالقول إن حالة من الخوف والرعب سادت منذ إعلان الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني معارضته لسياسة ابن عمه الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر الحالي، حيث تغيرت الأمور بعدها، ووصلت بإجبار الأمن القطري لها على مغادرة الدوحة، بعد ضربها وإهانتها وتهديدها بالقتل.

وأضافت المشرفة سحر، أن مجموعة كبيرة من الأمن القطري اقتحمت مقر سكنها في قصر الشيخ سلطان بالدوحة، وأرغمتها على الذهاب معهم، وتعرضت “للضرب والإهانة والسب بألفاظ نابية، وصفتها بـ “الإرهاب”.

وأوضحت أنه تم نقلها مباشرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية، قبل أن يتم ترحيلها إلى الخرطوم عبر الخطوط القطرية، دون السماح لها بأخذ أموالها وأغراضها الشخصية.

وأكدت أنها لا تعلم السبب في معاملتها وترحيلها بتلك الطريقة، لكنها لمحت لكونها “كانت حلقة وصل بين الشيخ سلطان وأطفاله، حيث ذكرت أن الشيخ سلطان المقيم خارج قطر كان يتصل بها كونها مشرفة على أطفاله ولصيقة بهم، لتقوم هي بإيصال هاتفها إلى بنت الشيخ عائشة وابنه محمد ويتحدثوا مع أبيهم”.

وكانت تقارير إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ،قد أكدوا إقدام قطر على تجميد جميع حسابات الشيخ سلطان، وقيام جهاز أمن الدولة باقتحام قصره في الدوحة، يوم الخميس الماضي، والاعتداء على العاملين فيه أو احتجازهم، ومصادرة وثائق مهمة من محتوياته ومقتنيات شخصية.

وكان سلطان بن سحيم أعرب، في بيان الشهر الماضي، عن دعمه لدعوة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر، بعد أن “تمادى النظام القطري في دعم الإرهاب والتآمر على دول المنطقة” بحسب البيان.

واقتحام قصر الشيخ سلطان، الموجود خارج قطر ومصادرة ممتلكاته الخاصة وتجميد حساباته، هي ثاني عملية خلال أسبوع بعد تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، وهو العضو البارز في الأسرة الحاكمة لقطر ،والمعارض لسياسة حكام الدوحة الحاليين.