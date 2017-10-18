البحرين: إستراتيجية ترامب ضد إيران تصب في صالح الأمن الإقليمي

قال وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة: إن الإستراتيجية التي أعلنها الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، ضد إيران تصب في صالح حماية الأمن الإقليمي.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم الأربعاء، عن الشيخ راشد قوله: إن “هذه الإستراتيجية تصب بلا شك في اتجاه إحلال الأمن والسلم الدوليين بشكل عام، وحماية الأمن الإقليمي لمنطقة الخليج العربي بشكل خاص”.

وأكد أن إستراتيجية ترامب “وضعت حدًا واضحًا للمجاملات السياسية ،التي تم استغلالها من إيران للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاستمرار في تصدير أعمالها الإرهابية من خلال أذرعها المختلفة من الحرس الثوري وحزب الله”.

وكشف عن أن إيران “تؤوي 160 مطلوبًا أمنيًا للبحرين شاركوا ونفذوا أعمالًا إرهابية هددت أمن واستقرار البلاد”، مشيرًا إلى أن “أولئك الإرهابيين أسقطت جنسيتهم ،وصدرت ضدهم أحكام في قضايا أسفرت عن استشهاد 25 من رجال الأمن، إضافة إلى إصابة أكثر من 3000 رجل أمن بجروح بالغة”.

وأوضح أن “حجم المضبوطات من المواد المتفجرة، التي ثبت أن مصدرها إيران، تجاوز 24 كيلوغرامًا، إلى جانب الدعم المادي واللوجيستي ،اللذين وفرتهما إيران للعناصر الإرهابية ؛بهدف تنفيذ أعمال إرهابية ضد مملكة البحرين وشعبها”.