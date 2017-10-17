محكمة كويتية تُخلي سبيل فتاة متهمة بالانضمام لداعش

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل شابة كويتية بعد أشهر من سجنها بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش” في محافظة سيناء المصرية، وذلك بعد أن قدَّم محامي الدفاع عن المتهمة في مرافعته أدلة على أن موكلته مغرر بها، ولا تنتمي للتنظيم.

وقال محامي الدفاع عن المتهمة البالغة من العمر 20 عامًا، خالد الكفيفة، عبر حسابه في “تويتر”: “أكَّدت انتفاء قصد المتهمة بالانضمام لداعش، وأنها قررت الجهاد بناء على فتاوى من شيوخ مُعتبَرين، وقدَّمت بعضًا منها بمقاطع فيديو نُشرت على وسائل رسمية”.

ولم يكشف المحامي عن أسماء الدعاة، وما إذا كان بينهم أستاذ الشريعة في جامعة الكويت، حامد العلي، أو الداعية الكويتي حجاج العجمي، وهما اثنان من شخصيات كويتية أخرى تم تصنيفها في قوائم سوداء أممية، وخليجية، خاصة بالإرهاب وتمويله.

وقال الكفيفة:”موكلتي تأثرت بصور المجازر التي تُنشر عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي دفعها للسفر إلى مصر للجهاد”، مشيراً إلى أنها “اكتشفت زيف الشعارات التي أطلقها أعضاء تنظيم داعش الذين غرَّروا بها للانضمام إليهم”.

وأوضح أن “داعش” احتجز موكلته في مصر بعد رفضها القيام بمهام أوكلوها إليها، ومن ثم أطلقوا سراحها بعد أن دفع والدها مبلغ 5 آلاف دينار كويتي أي ما يعادل 16 ألف دولار أمريكي.