بالصور.. الملك سلمان وأمير الكويت يبحثان أزمة قطر وتطورات المنطقة

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بالرياض اليوم الإثنين، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه تم خلال اللقاء “استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، ومجمل الأحداث في المنطقة بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وقال الديوان الأميري الكويتي في وقت سابق إن أمير البلاد يقوم “بزيارة أخوية” للمملكة.

وتأتي الزيارة بعد نحو شهرين من آخر تحرك كويتي “معلن” في إطار الوساطة لحل الأزمة الخليجية.

ويتوقع مراقبون أن يكون محور الزيارة الأبرز الدفع بعقد القمة الخليجية الاعتيادية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل في الكويت بموعدها، باعتبار أن الموافقة على عقد القمة سيكون مؤشرا على التقدم في طريق حل الأزمة الخليجية إما خلالها أو قبلها.

ويقود أمير الكويت جهود وساطة لحل الأزمة المتواصلة، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بسبب “دعمها للإرهاب”، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وكان آخر تحرك كويتي “معلن” في إطار الوساطة لحل الأزمة الخليجية في النصف الأول من أغسطس/ آب الماضي، عندما أرسل أمير الكويت برسائل إلى قادة السعودية ومصر وعُمان والإمارات والبحرين والكويت، قيل وقتها أنها تحمل مبادرة جديدة لحل الأزمة.