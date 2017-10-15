طهران تتهم الكويت بإهانة بحارة إيرانيين كانوا في طريقهم إلى قطر‎

زعم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمد جواد جمالي، أن البحرية الكويتية تقوم بإهانة ومضايقة الصيادين الإيرانيين في المياه الإقليمية، مشيرا إلى تعرض بحارة كانوا في طريقهم إلى قطر إلى تلك المضايقات.

وأوضح النائب جمالي في مقابلة مع وكالة أنباء “إيلنا” العمالية، الأحد، أن “السلطات الكويتية تقوم بإجراءات مهينة وغير لائقة ضد الصيادين الإيرانيين”، مشيراً إلى أن “القنصلية الإيرانية بالكويت ستقوم بإبلاغ الكويت بضرورة عدم التعرض للصيادين الإيرانيين”.

وأضاف جمالي أنه “قبل فترة تعرض طاقم من الصيادين الإيرانيين عندما غادروا ميناء خرمشهر بإتجاه قطر، للإهانة والمضايقات من قبل البحرية الكويتية”.

وحث النائب الإيراني المسؤولين في بلاده بضرورة تقديم تقارير بهذا الصدد وتسليمه إلى وزارة الخارجية لمتابعة الأمر مع الحكومة الكويتية.

وكان آمر القوة البحرية بالجيش الكويتي اللواء ركن خالد الكندري، قال الثلاثاء الماضي، إن “قانون الحماية البحري من الأمم المتحدة ضمن حق المرور الآمن في المياه الاقتصادية للدول، ولكن بعض الدول مثل إيران تقوم بعمليات احتجاز تعسفية للصيادين والبحارة الذين حمتهم قوانين الأمم المتحدة بحجة انتهاكهم مياهها الإقليمية”، داعيا إلى الوعي للتعامل مع الأبرياء الذين يجهلون القوانين.

وأوضح اللواء الكندري بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الرأي” الكويتية، إن إيران تقوم بعمليات احتجاز تعسفية للصيادين والبحارة بحجة انتهاكهم المياه الاقليمية.