الكويت تجدد دعوة إيران إلى احترام سيادة الدول وحسن الجوار وبناء الثقة

جددت الكويت، اليوم الأحد، دعوة إيران إلى العمل على “بناء الثقة” في المنطقة، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن بلاده تابعت باهتمام بالغ ما تضمنه الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إستراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.

وأضاف المصدر أن الكويت سبق أن رحبت بالاتفاق النووي – الذي تم ابرامه بين مجموعة الدول 5 +1، من جهة، وإيران من جهة أخرى، حول برنامجها النووي- منذ التوصل إليه، وذلك انطلاقًا من حرصها على الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تحقيق الالتزام للوصول إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأوضح أن تلك الترتيبات الجماعية “أسست لمنهج إيجابي وفعال للتعامل المشترك لبناء الثقة والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين”.

وأكد المصدر أن بلاده تجدد دعوتها طهران “للعمل على بناء الثقة في المنطقة من خلال تبني سياسات قائمة على مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الفائت، في خطاب تضمن ملامح إستراتيجية إدارته إزاء إيران، رفضه الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي الذي تم توقيعه في العام 2015، وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس، ويستشير حلفاء الولايات المتحدة في كيفية تعديل الاتفاق.

كما اتهم ترامب إيران بدعم “الإرهاب”، وشدد على أنه سيغلق “جميع الطريق على طهران للحصول على السلاح النووي”.

ورحبت كل من: مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن بالإستراتيجية الأمريكية الجديدة إزاء إيران.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب له، إن الاتفاق النووي “غير قابل للنقاش”، مشددًا على عزم بلاده توسيع برنامجها الصاروخي.

وأبرمت الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في يوليو/تموز 2015، اتفاقاً مع إيران، وافقت بموجبه طهران على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.