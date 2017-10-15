أمير الكويت في الرياض الاثنين لاستئناف وساطة بلاده في الأزمة الخليجية

يصل إلى الرياض غدًا الاثنين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق بضع ساعات يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في إطار مساعي الكويت لإيجاد حل للأزمة الخليجية، بحسب مصدر سعودي .

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن “المحادثات بين الجانبين ستتركز على مناقشة الأزمة بين قطر ودول الرباعي ومعالجة الخلافات على طاولة المفاوضات والبحث عن حلول من شأنها معالجة الأزمة جذريًا”.

ورفض المصدر التعليق على أنباء متداولة توحي بقرب التوصل لحلحلة قريبة للأزمة من خلال عقد اجتماع يضم زعماء الدول الخليجية الست بالإضافة إلى مصر في قمة تستضيفها الكويت على أساس خريطة طريق محددة بضمانة من الأمير الكويتي.

واكتفى المصدر بالقول: إن “حكمة وخبرة الشيخ صباح الأحمد كفيلتان بتسهيل التوصل لحلول عملية تضمن تلبية المبادئ الرئيسة التي تطالب الدول الأربع، قطر بالالتزام بها واتباع إجراءات مرحلية لتقريب وجهات النظر ترتكز بشكل أساس على العودة أولاً إلى المبادئ الستة التي أقرت في العام 2013 ووضعت آلية تنفيذها في العام 2014 والتزم بتنفيذها أمير قطر خطيًا”.

ومنذ 5 حزيران/يونيو الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى علاقاتها مع قطر لدعمها الإرهاب وهو ما نفته الدوحة.

وقال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي في أواخر الشهر الماضي:” إن جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية لن تفشل، وهي مستمرة بمساعدة الولايات المتحدة”.

وشدد الجار الله، أثناء حضوره احتفالية السفارة السعودية في الكويت بمناسبة اليوم الوطني على أن بلاده لن تتخلى عن دورها إزاء الأزمة الخليجية، معربًا في الوقت نفسه عن تطلع الكويت إلى” إنهاء الخلاف المؤسف بين الأشقاء، وأملها في تكوين موقف خليجي موحد”.