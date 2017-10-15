الكويت تفرض عقوبات صارمة على المتخلفين عن الخدمة العسكرية

حذرت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت، المتخلفين عن تلبية الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية، بأن هناك عقوبات قاسية تنتظرهم.

وقال رئيس الهيئة، اللواء الركن إبراهيم العميري، إن “المتخلفين عن تلبية الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية، سيتعرضون لعقوبات قاسية تصل إلى السجن 5 أعوام، وغرامات كبيرة تصل إلى نحو 33 ألف دولار فضلًا عن اعتبار مرتكبها مخلًا بالشرف والأمانة وبالتالي يعتبر فاقدًا لحقوقه السياسية في الترشح والانتخاب”.

وأضاف العميري في مؤتمر صحفي، أن “من التشديدات التي أوجدها المشرّع أن القانون السابق يجيز الجمع بين الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أما القانون الجديد فحدد الحبس والغرامة وليس هناك خيار للقاضي ما بين الحبس والغرامة، فالعقوبات بهذا القانون شديدة وتعتبر جنايات وجنحًا”.

وأكد أن “الملاحقة تبدأ من بداية التسجيل، فالمكلف الذي لم يسجل عليه جزاء إداري بإضافة شهر للخدمة، فقد تصل العقوبة ضده إلى سنتين بالحالات الشديدة”.

وبين أن “عدد المكلفين يبلغ 5 آلاف و609 كويتيين، أنهى منهم 2514 إجراءات التسجيل بينما تخلّف 800 “.

وأكد أنه “يتم تحريك الدعوة الجنائية بمجرد التخلف وإبلاغ التحقيقات أو النيابة العامة، فيصدر قرار من هذه الجهات بملاحقة المجند المكلّف وضبطه وإحضاره ومنعه من السفر ومن ثم جلبه مخفورًا لكي ينال جزاءه”.

ونوهت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية إلى أن “الدستور نص على أن الخدمة الوطنية واجب مقدس، وإذا أخلّ المجند بذلك فيمنع من التوظيف، ويحرم من حقوقه السياسية فلا يترشح ولا ينتخب”، مشيرًا إلى أن “جرائم التجنيد والتخلف لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن”.