ماذا قالت قطر بعد خسارة مرشحها لمنصب مدير عام “اليونسكو”؟

علق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بعد إعلان النتائج الرسمية للمنافسة على منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” قائلا إن بقاء مرشح بلاده في أربع جولات انتصار للدوحة.

واعتبر بن عبدالرحمن الذي سافر إلى باريس لدعم مرشح قطر حمد الكواري، على صفحته بموقع “تويتر” أن “تصدر مرشح قطر للجولات الأربع مع فارق ضئيل في الجولة الأخيرة في حد ذاته انتصارٌ لدولة قطر”.

وكتب في تغريدة أخرى تهنئة لمرشحة فرنسا التي فازت بالمنصب، قائلا: “نبارك لمرشحة فرنسا الصديقة الفوز برئاسة اليونسكو”.

تصدّر مرشح #قطر للجولات الأربع مع فارق ضئيل في الجولة الأخيرة في حد ذاته انتصارٌ لدولة #قطر.. بيض الله وجهك يا بوتميم! #شكرا_حمد_الكواري pic.twitter.com/1UVLM3X1ug — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) October 13, 2017

وخسر مرشح قطر في الجولة الأخيرة والحاسمة يوم الجمعة أمام مرشحة فرنسا أودري أزولاي التي صمدت لأربع جولات سابقة، وتمكنت من تجاوز مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب.

ومنح المجلس التنفيذي لليونسكو 30 صوتا لوزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أزولاي مقابل 28 صوتا لوزير الثقافة القطري السابق حمد بن عبد العزيز الكواري.