قرقاش يلتقي مبعوث ماكرون للأزمة الخليجية ويؤكد أن على قطر مراجعة توجهاتها

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، الخميس، مبعوث الرئيس الفرنسي للأزمة الخليجية برتراند بيزانسنو، حيث تم بحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة المستمرة منذ أشهر.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إن الجانبين بحثا آخر “مستجدات القضايا الإقليمية والأزمة القطرية، حيث شرح قرقاش موقف الدولة الواضح الذي يقوم علي ضرورة توقف قطر عن سياسة دعم التطرف والإرهاب وتقويض أمن واستقرار جيرانها والمنطقة المحيطة”.

وشدد قرقاش خلال اللقاء على أن “الدول الأربع المقاطعة والمتصدية للإرهاب أوضحت موقفها، وإن قطر مطالبة بمراجعة شاملة لتوجهاتها التي أدت إلى عزلتها، وربطت سمعتها دوليا بملفات التطرف و الإرهاب”.

وأشار إلى أن “سياسات الإنكار والمظلومية غير مقنعة في ظل سياسات وتوجهات الدوحة الموثقة في هذا الصدد”.