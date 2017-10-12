قطر تصعد نزاعا تجاريا مع الإمارات وتطلب من منظمة التجارة العالمية الفصل فيه

قالت قطر في وثيقة نشرتها منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، إنها طلبت من المنظمة أن تشكل لجنة للفصل في نزاعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في تصعيد لشكوى تجارية قدمتها إلى المنظمة في يوليو/تموز.

وأطلقت الشكوى الأولية، والتي شملت أيضا البحرين والسعودية، مهلة مدتها 60 يوماً لتسوية المسألة عبر محادثات، لكن الوثيقة التي قدمتها قطر إلى منظمة التجارة قالت إن “الإمارات رفضت المشاركة في محادثات”.

لكن الوثيقة القطرية إلى منظمة التجارة قالت إن “الدوحة تلقت في العاشر من أغسطس/ آب اتصالا من رئيس جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة يفيد بأن دولة الإمارات لن تنخرط في مشاورات مع قطر”.

واضافت قائلة: “نتيجة لرفض دولة الإمارات العربية التواصل في مشاورات مع قطر فإنه لم يجر حل النزاع”.

ولم تذكر الوثيقة السعودية أو البحرين ولم يتضح على الفور ما إذا كانت قطر ستطلب أيضا الفصل في شكواها ضد كل منهما.

ولا تزال الأزمة بين البلدان الأربعة المقاطعة لقطر مستمرة، بسبب اتهام السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر بدعم “الإرهاب”.

والفصل في النزاع لن يحدث بشكل تلقائي، وتسمح قواعد منظمة التجارة للإمارات برفض الطلب الأول لقطر لإنشاء لجنة للفصل في النزاع، وبالتالي فإن على قطر أن تطلب اجتماعين لجهاز تسوية المنازعات قبل أن يتم انشاء لجنة.

وقالت قطر إنها ستقدم الطلب الأول في الاجتماع القادم في الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.