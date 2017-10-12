بالفيديو .. اقتصادي قطري يجهش بالبكاء على الهواء مباشرة بسبب المقاطعة

لم يتمالك مسؤول اقتصادي نفسه من البكاء ،بعد توجيه مذيع قناة الجزيرة القطرية سؤالًا له ،خلال برنامج اقتصادي، عما يمكن أن يوجهه إلى المستثمرين بقطر ،في ظل المقاطعة المفروضة على الدوحة، من قبل دول تتهمها بدعم الإرهاب.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة القابضة، جابر بن هجاج الشهواني، أنه يتمنى من المستثمرين أن “يحسوا بقطر” ،ثم أجهش بالبكاء، قبل أن ينهي المذيع اللقاء.

وتظهر تصريحات الشهواني ،مدى التأثير الذي لحق بالاقتصاد القطري ،بسبب إجراءات المقاطعة ضد الدوحة ،التي اتخذت من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى، بعكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام القطرية.

وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية والتجارية ،وأوقفت حركة النقل من وإلى قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعد اتهام الدوحة بتمويل الإرهاب، ما تسبب في تقليص البنوك الأجنبية لتعاملاتها مع قطر.