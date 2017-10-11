دراجات طائرة في سماء دبي لملاحقة المجرمين ( فيديو)

اختبرت شرطة دبي لأول مرة دراجات نارية طائرة من شأنها تسهيل عمل عناصرها في كبح الجريمة وترسيخ الأمن في الإمارة، وذلك في تجربة فريدة أثناء معرض تقني.

وعرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو جديدا يظهر فيه أحد ضباط شرطة دبي وهو يختبر الحوامة الجديدة التي تحلق في الجو باستخدام المراوح بدلًا من العجلات.

ويمكن لهذه الحوامات، وهي من صنع شركة هوفرسيرف الروسية، أن تحلق على ارتفاع 4.8 متر فوق سطح الأرض، وأن تقلع بقوة كبيرة في الجو.

ويمكن لهذه الدراجة الطائرة حمل وزن يبلغ حوالي 298 كيلوغراما، وأن تطير لمدة تصل إلى 25 دقيقة، بسرعة تتجاوز 69 كيلومترا في الساعة، كما أنها مزودة بآلية للسلامة تحد من سرعتها وارتفاعها لتجنب وقوع الحوادث.

وتمّ الكشف عن هذه الحوامة في معرض الخليج لتقنية المعلومات (جيتكس) هذا الأسبوع.

وقالت شرطة دبي، أثناء فعاليات المعرض، إن الدراجة الطائرة تتمتع بالقدرة على تمكين الشرطة من الوصول إلى أماكن وقوع الجريمة التي يصعب الوصول إليها بسيارة أو دراجة نارية عادية أثناء الازدحام المروري.