الإنفلونزا تقتل 39 شخصًا في سلطنة عُمان خلال 3 سنوات

توفي 39 شخصا في سلطنة عمان خلال السنوات الثلاث الماضية؛ نتيجة الإصابة بمرض الإنفلونزا وعدم تلقي العلاج المناسب.

ووفقا لوزارة الصحة العمانية فإن عدد الإصابات بهذا المرض بلغ 952 إصابة خلال الفترة حتى 10 تشرين الأول/أكتوبر هذا العام مقابل 1492 إصابة العام 2016.

وأشارت في تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء إلى أن عدد الوفيات الناجم عن مرض الإنفلونزا بلغ 8 وفيات العام الحالي مقابل 6 وفيات العام 2016 و25 وفاة العام 2015.

وأوضح التقرير بأن حالات الوفيات نجمت عن حدوث مضاعفات لدى المصابين بسبب عدم تلقي العلاج اللازم، وأن الإصابات كانت في المجموعات الأكثر عرضة لهذا المرض، خاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام وكبار السن والنساء الحوامل والعاملين في مراكز طبية تتعامل في هذه الحالات.

وقال التقرير إن أعراض الإنفلونزا تظهر عادة بعد يومين من الإصابة بالفيروس وتشمل التهاب البلعوم واحتقان الأنف وألما في الرأس و العضلات والجسم والتعب إضافة إلى التقيؤ والإسهال في بعض الحالات والتي يمكن أن تؤدي للوفاة.

ويبلغ عدد سكان سلطنة عمان حوالي 4.63 مليون نسمة بما فيهم ما يقارب من2.1 مليون وافد يشكلون 45% من إجمالي السكان.