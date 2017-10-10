الإمارات تودع المتهم الأول في قضية “المحفظة الوهمية” قفص الاتهام

أودعت محكمة جنح أبوظبي في دولة الإمارات، المتهم الأول في المحفظة الرابعة بقضية محافظ السيارات الوهمية قفص الاتهام، لعدم تنفيذه ما وعد به بسداد أموال الضحايا.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتورطين في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ”محفظة تجارة السيارات الوهمية“، بالاستيلاء على أموال المجني عليهم باستعمال وسائل احتيالية ومزاولة نشاط اقتصادي بدون تصريح (جمع الأموال)، إضافة إلى جريمة غسيل الأموال.

وقررت المحكمة الاستماع للدفاع في جلستي 12 و 15 أكتوبر/تشرين الثاني، وفق صحيفة “البيان”.

وتحاكم جنح أبوظبي 54 متهمًا في القضية، التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال في الدولة، حيث قسمت الهيئة القانونية القضية إلى 4 قضايا منفصلة وزع المتهمون عليها، حيث تمت إحالة 38 متهمًا إلى القضية الأولى، و12 متهمًا إلى القضية الثانية، ومتهم واحد إلى القضية الثالثة، في حين تمت إحالة 3 متهمين آخرين إلى قضية رابعة.

ومن المتوقع أن تصدر على المتهمين الرئيسيين في حال إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، أحكامٌ بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات.