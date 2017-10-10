أنباء عن دعم إسرائيلي لمرشح قطر في انتخابات اليونسكو

قالت الكاتبة الصحافية فابيولا بدوي، المتابعة لانتخابات منظمة اليونسكو في باريس، إن هناك صفقة تجمع قطر وإسرائيل ؛لفوز مرشح الدوحة بمنصب مدير اليونسكو، لافتة إلى أن مرشح قطر قدم ضمانات لإسرائيل بعدم تداول أي مشروع يتعلق بتهويد القدس أو المنظمات الإسلامية في القدس، والملفات الخاصة بالحرم الإبراهيمي، في حالة الفوز بالمنصب، متسائلة: “هل المطلوب من مصر أن تزايد على فلسطين في اليونسكو؟!”.

وأوضحت بدوي، في تصريحات تلفزيونية، أن قطر تسعى للحصول على أصوات دول أفريقية صديقة لإسرائيل، مقابل وعود بإغداق الأموال عليها.

من جهتها، قالت المرشحة المصرية لمنصب مدير منظمة اليونسكو، السفيرة مشيرة خطاب، “إن حصول المرشح القطري على 19 صوتًا في الجولة الأولى كان متوقعًا، ولم يكن مفاجأة، ولكن المفاجأة حصول المرشح الصيني على 5 أصوات فقط”.

وأشارت خطاب في تصريحات تلفزيونية، إلى أن التوقعات في التصويت، كانت بوجودنا ضمن أقوى 3 مرشحين، وكان الترتيب فرنسا، الصين، مصر، وجولات الإعادة الـ3 المقبلة، ستتضمن جميع المرشحين، ليصعد 2 فقط من الجولة الـ4 ،يدخلان في إعادة مباشرة في الجولة الـ5 والأخيرة، يوم الجمعة الـ13 من الشهر الجاري.

وأوضحت مشيرة أن مصر لم تحصل في هذه الجولة على جميع أصوات الدول الأفريقية، وأن “هناك عدة دول صارحتنا بعدم التصويت لنا”، لافتة إلى أن للمعركة شقين، الأول هو كفاءة المرشح، ثم الشق السياسي، وهناك دول تغلّب الكفاءة، ودول تتفاوض بالأصوات لأغراض أخرى، ونتيجة كل جولة تجعلك تتفاوض للحصول على أصوات أخرى في الجولات المقبلة.