وزير خارجية قطر يبحث مع المبعوث الفرنسي لأزمة الخليج مستجدات الوضع

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، مع المبعوث الفرنسي لأزمة الخليج، برتراند بيسانسينوت، مستجدات الأزمة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن “اللقاء الذي جرى بالدوحة لبحث مستجدات الأزمة الخليجية وجهود الوساطة الكويتية، بالإضافة إلى آخر تطورات المنطقة”.

ولم تذكر الوكالة القطرية تفاصيل أكثر حول اللقاء، أو تاريخ وصول المبعوث الفرنسي ومدة زيارته للدوحة.

وأعلنت الخارجية الفرنسية الشهر الماضي تعيين سفيرها السابق في السعودية، برتراند بيسانسينوت، مبعوثًا خاصًا لها إلى منطقة الخليج العربي، لبحث سبل مساهمة باريس في حل أزمة قطر مع عدد من جيرانها.

ويعتبر بيسانسينوت (65 عامًا)، الذي سبق وأن عيّن سفيرًا لبلاده في السعودية وقطر، مطلعًا على قضايا منطقة الخليج العربي، كما تربطه علاقات بالمسؤولين في البلدين.

وتقود الكويت جهود الوساطة لحل الأزمة المندلعة بعد قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم الأخيرة لـ”الإرهاب”.

وسبق أن أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في باريس، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي عن رغبة بلاده في لعب دور فعّال يتسق مع الوساطة الكويتية من أجل إيجاد حل سريع للأزمة الحالية.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، لدعمها للإرهاب، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.