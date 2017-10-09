قرقاش: تدشين قطر حساباً بالإنجليزية لمقاطعة الإمارات لا ينفع في التعامل مع أزمتها

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الإثنين، إن “تدشين قطر لحساب بالإنجليزية يدعو إلى مقاطعة الإمارات لا ينفع في التعامل مع أزمتها”.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”: “ليت الجهود تصب تجاه تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب”.

تدشين قطر لحساب بالإنجليزية يدعو إلى مقاطعة الإمارات لا ينفع في التعامل مع أزمتها، ليت الجهود تصب تجاه تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 9, 2017

وتابع: “هي ليست أزمة علاقات عامة، ولَم تفتعلها أبوظبي أو الرياض، بل سياسة ترسخت منذ 1995 تدعم التطرف والإرهاب وتطعن الجار في الظهر، المراجعة ضرورية”.

هي ليست أزمة علاقات عامة، ولَم تفتعلها أبوظبي أو الرياض، بل سياسة ترسخت منذ ١٩٩٥ تدعم التطرف والإرهاب وتطعن الجار في الظهر، المراجعة ضرورية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 9, 2017

واعتبر قرقاش في تغريداته أن “تدشين حساب بالإنجليزية ضد الإمارات ماهو إلا بعثرة للجهد والمال، ودون مراجعة حقيقية ستبقى الأبواب موصدة، المؤشرات تدّل أن أزمة قطر تؤلمها”.

تدشين حساب بالإنجليزي ضد الإمارات ماهو إلا بعثرة للجهد والمال، ودون مراجعة حقيقية ستبقى الأبواب موصدة، المؤشرات تدّل أن أزمة قطر تؤلمها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 9, 2017

ورأى أنه “بعد أن فشلت قطر في فك أزمتها عبر الإعلام والتدويل لتطرق باب الرياض، وستجد الحل، ولا يجب أن يتسبب عناد فرد وإرثه الملتبس في هذا الانهيار”.