قرقاش: تدشين قطر حساباً بالإنجليزية لمقاطعة الإمارات لا ينفع في التعامل مع أزمتها

قرقاش: تدشين قطر حساباً بالإنجليزية لمقاطعة الإمارات لا ينفع في التعامل مع أزمتها

المصدر: فريق التحرير

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الإثنين، إن “تدشين قطر لحساب بالإنجليزية يدعو إلى مقاطعة الإمارات لا ينفع في التعامل مع أزمتها”.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”: “ليت الجهود تصب تجاه تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب”.

وتابع: “هي ليست أزمة علاقات عامة، ولَم تفتعلها أبوظبي أو الرياض، بل سياسة ترسخت منذ 1995 تدعم التطرف والإرهاب وتطعن الجار في الظهر، المراجعة ضرورية”.

واعتبر قرقاش في تغريداته أن “تدشين حساب بالإنجليزية ضد الإمارات ماهو إلا بعثرة للجهد والمال، ودون مراجعة حقيقية ستبقى الأبواب موصدة، المؤشرات تدّل أن أزمة قطر تؤلمها”.

ورأى أنه “بعد أن فشلت قطر في فك أزمتها عبر الإعلام والتدويل لتطرق باب الرياض، وستجد الحل، ولا يجب أن يتسبب عناد فرد وإرثه الملتبس في هذا الانهيار”.

 

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