“حراك 13 أكتوبر”.. دعوة للتظاهر ضد النظام الحاكم في قطر

دعا نشطاء قطريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، إلى التظاهر ضد حكام الدوحة، يوم الجمعة المقبل، تحت شعار “حراك 13 أكتوبر”، وقد شهدت هذه الدعوة تفاعلا كبيرًا من القطريين وبعض النشطاء في دول الخليج.

وقد رحب النشطاء عبر تفاعلهم مع وسمي #حراك_13_اكتوبر_بقطر و #قطر_الجديدة، بالفكرة، مؤكدين أن قطر مختطفة من طرف نظام يسخرها للأجنبي ،الذي بات يتحكم في كل شيء ،حتى في توجيه بوصلة السياسة الخارجية للدولة الصغيرة.

وقالت مجموعة من النشطاء، إن الحراك المرتقب يراد منه لفت الرأي العام الداخلي والخارجي إلى خطورة السياسة التي ينتهجها حكام الدوحة الحاليين، الذين باتوا معزولين عن محيطهم الخليجي بفعل تعنت الحكومة القطرية ،وتجاهلها لكل جهود حل الأزمة الخليجية الراهنة.

ولا تعرف حتى الساعة الجهات التي تقف خلف هذه الدعوة للتظاهر، وإن لم يخف بعض المعلقين توقهم للتخلص مما أسموه “نظام الحمدين”، ودعمهم لدعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لتأسيس قطر جديدة.

وأكد النشطاء، أن “حراك 13 أكتوبر” يراد منه أن يكون نقطة البداية للتغير في الداخل والخارج، والتأكيد على أن سياسات الدوحة الحالية مضرة بالأمن القومي العربي، ويجب تعديلها قبل فوات الأوان.

وكتب مغرد قطري وقع باسم “أحرار دولة قطر”، يقول إن “نظام الحمدين منتهٍ ،وبلا رجعه بإذن الله ويسقط النظام الظالم”.

نظام الحمدين منتهي وبلا رجعه بأذن الله ويسقط النظام الظالم #حراك_13_اكتوبر_بقطر — أحرار دولة قطر ???????? (@_Q_88) October 9, 2017

وعلى شاكلته غرد آخر “الحكم لله ثم لـ “عبدالله” .. أزيلو من على شاكلة عزمي وطاقم الجزيرة الهجين من التربع على ثرواتكم، ونفيكم من بلادكم”.

الحكم لله ثم لـ عبدالله .. ازيلو من على شاكلة عزمي وطاقم الجزيرة الهجين من التربع على ثرواتكم ، ونفيكم من بلادكم.#حراك_13_اكتوبر_بقطر — المتكتك (@motaktik) October 9, 2017

وعلق ناشط يدعى “اليوسفي”، “سيثور أحرار قطر في حراك 13 أكتوبر، على تنظيم الحمدين و#خلايا_عزمي لتعود قطر بعد أن اختطفوها لأكثر من 20 عامًا ،ننتظر قطر الجديدة”.

وفي المقابل عبرت طائفة من المتفاعلين مع الهاشتاغ، عن استغرابها من الدعوة لحراك 13 أكتوبر، مقللين من أهمية هذه المبادرة، كونها تبدو افتراضية أكثر منها واقعية، حسب قولهم.