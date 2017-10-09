 محكمة التمييز الكويتية ترفض الطعن في قضية “خلية العبدلي”

رفضت محكمة التمييز الكويتية التماس هيئة دفاع متهمي “خلية العبدلي” لإلغاء حكم الحبس الصادر بحق أفراد الخلية.

وقررت المحكمة، التي تعتبر أعلى مراحل التقاضي في دولة الكويت، عدم قبول طلب المتهمين بإعادة النظر في الحكم الصادر بإدانتهم بالتخابر مع إيران والانتماء لحزب الله.

وتزامن هذا القرار القطعي والنهائي مع إحالة النيابة العامة 12 متهماً من أقارب المتهمين الرئيسين إلى محكمة الجنايات بتهم التخابر مع إيران والقيام بأعمال عدائية ضد الدولة، وإيواء المتهمين والتستّر عليهم، بما يزعزع أمن البلاد.

وقال مصدر قانوني إن “تحرّيات الجهات الأمنية كشفت تورّط عدد من المتهمين الذين تستروا على 25 متهماً رئيساً في الخلية خلال هروبهم من السجن قبل 4 أشهر، بالإضافة إلى مساعدتهم على الاختباء في أماكن متفرّقة داخل الكويت قبل أن تتمكّن الجهات الأمنية من القبض عليهم”، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية والعدلية أسندت في البداية إلى المشتبه فيهم تهمة التستر لكن التحرّيات قادت إلى أدلة تفيد بتخابرهم مع الدولة الإيرانية، وفي حال ثبوت هذه التهمة عليهم، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 15 سنة.