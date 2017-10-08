تحرك نيابي وسياسي لإشهار جمعية ليبرالية في الكويت

يمارس بعض نواب البرلمان في الكويت ضغطاً سياسياً على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المسؤولة عن ترخيص الجمعيات والنقابات بكل تفرّعاتها، من أجل حثها على الموافقة على إشهار “الجمعية الليبرالية”.

ودعا النائبان صالح عاشور وصفاء الهاشم وزيرة الشؤون والعمل هند الصبيح إلى إشهار “الجمعية الليبرالية” الكويتية، مؤكدين أن الجمعية استكملت أوراقها وتحتاج توقيع الوزيرة فقط لبدء العمل، في وقت بدأت جمعيات سياسية أخرى في إصدار بيانات تنتقد مماطلة وزارة الشؤون في البت بطلب إشهار الجمعية رغم موافقة الوزارة مبدئيا على طلب الإشهار.

يشار إلى أنّ المادة الـ 43 من الدستور الكويتي تنص على أنّ “حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة”.