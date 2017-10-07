بالفيديو.. نجاة طائرة إماراتية من كارثة خلال الهبوط في جو عاصف

نجت طائرة ركاب من طراز A-380 تابعة لطيران الإمارات من كارثة بعد ترنحها على أرض المطار في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا خلال هبوطها في جو عاصف.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرة التي تتسع لنحو 500 راكب، وهي تحاول الهبوط ببطء وحذر قبل أن تلامس عجلاتها الأرض وتبدأ في التمايل يمينًا ويسارًا بسبب قوة الرياح التي ضربت المدينة الخميس الـ5 من تشرين الأول/أكتوبر.

وشوهدت الطائرة القادمة من دبي ،وهي تواصل السير على المدرج بطريقة خطرة قبل أن يتمكن الكابتن من موازنتها ،والتوجه إلى المكان المخصص.

وأشاد مصور الفيلم مارتن بوجدان ،وعدد من المشاهدين بمهارة قائد الطائرة ،في مثل هذه الحالة الطارئة بقوله:”الفيلم يظهر المهارات العظيمة للكابتن ،الذي نجح في موازنة الطائرة ،حتى بعد هبوطها وترنحها في جو عاصف غير متوقع.”

من جهته قال متحدث باسم طيران الامارات:”هبطت طائرة الإمارات رحلة رقم اي كي 55 بسلام في دوسلدورف ،في ظروف هوائية قاسية دون أن يتعرض أي راكب للخطر.”