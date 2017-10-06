قرقاش يعلق على زيارة الملك سلمان لروسيا.. ماذا قال؟

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على الزيارة التي يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا، حيث وصفها بالناجحة.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “النجاح المبهر لزيارة الملك سلمان إلى روسيا نجاح للعرب، دور السعودية المحوري للصالح المشترك والحراك الإيجابي يحيّد نفوذ دول الجوار في عالمنا”.

النجاح المبهر لزيارة الملك سلمان إلى روسيا نجاح للعرب، دور السعودية المحوري للصالح المشترك والحراك الإيجابي يحيّد نفوذ دول الجوار في عالمنا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 6, 2017

وأضاف الوزير الإماراتي “الدور المعنوي والسياسي للسعودية دوليا يترجم لصالح استرجاع العرب لهيبتهم، ولا يمكن لرهاننا إلا أن يكون عربيا، الملك سلمان يحدد اتجاه البوصلة”.

الدور المعنوي والسياسي للسعودية دوليا يترجم لصالح إسترجاع العرب لهيبتهم، ولا يمكن لرهاننا إلا أن يكون عربيا، الملك سلمان يحدد إتجاه البوصلة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 6, 2017

ويقوم الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة وصفت بـ”التاريخية”، لروسيا، التي وصلها مساء الأربعاء الماضي، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع على الساحتين الدولية والإقليمية.