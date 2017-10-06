 الجيش الأمريكي يقرر عدم المشاركة في بعض التدريبات بسبب الأزمة الخليجية

قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جون توماس، اليوم الجمعة، إن بلاده قررت خفض مشاركتها في بعض التدريبات العسكرية المشتركة في منطقة الخليج، في أعقاب خلاف بين قطر وجيرانها.

وعندما سُئل توماس عما إذا كانت الولايات المتحدة قلصت أنشطتها العسكرية مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الخلاف قال في بيان: “قررنا عدم المشاركة في بعض التدريبات العسكرية من منطلق الاحترام لمفهوم المشاركة الجماعية والمصالح الإقليمية المشتركة”.

وأضاف: “سنواصل تشجيع كل الشركاء على العمل سويا نحو التوصل إلى حلول مشتركة من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ويمتد نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية ليشمل 20 دولة في الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا، من مصر إلى كازاخستان.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تشجيع حلفائها العرب على بحث خلافاتهم التي تتمحور -على الأرجح- حول دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السعودية وحلفاؤها جماعة إرهابية.

وتتهم دول خليجية أيضًا قطر بالتودد إلى إيران التي يتهمونها بمحاولة توسيع نفوذها في دول عربية من خلال دعم الأقليات الشيعية.

وأجرت القوات المسلحة الإماراتية، مؤخرًا التمري العسكري “الاتحاد الحديدي 5” مع وحدات من الجيش الأمريكي، بهدف “رفع الكفاءة والجاهزية القتالية لدى الجانبين وتوطيد العلاقات الدولية”.