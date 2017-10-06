دور انعقاد نيابي ملتهب في الكويت.. واستجواب المبارك قد يحل المجلس

يبدو أن الحياة السياسية في الكويت مقبلة على دور انعقاد ملتهب لمجلس الأمة (البرلمان)، فسُحب الاستجوابات التي ستطرح أمام البرلمان الذي سيعاود العمل في الـ 24 من الشهر الجاري، تتكثّف بشكل غير مسبوق، بعد عطلة صيفية طويلة، وباتت تتربّص بـ 5 وزراء وحتى رئيس الحكومة نفسه.

وشهدت آخر ساعات دوام يوم الخميس تقديم نائبين كويتيين هما رياض العدساني وعبدالكريم الكندري استجواباً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ويتكون الاستجواب من 5 محاور، بينها هدر الأموال العامة وضرب قواعد الميزانية.

وبسبب خلل ما حصل، تأخر وصول الاستجواب إلى مكتب مجلس الأمة قبيل نهاية ساعات العمل الرسمي؛ ما اضطر النائبان العدساني والروضان إلى “تبييت” الاستجواب حتى الأحد.

ويدور الاستجواب حول عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتضليل وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، والإعلام، وعمل هيئة الفتوى والتشريع، وملف البطالة وملحقات ذلك من الفساد، بالإضافة إلى مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم ديوان الخدمة، وملفات عنوانها العريض هو الفساد في ترسية المشاريع الحكومية والمناقصات العامة.

ولوّح العدساني باستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح في حال نوقش تقرير لجنة دراسة محاور استجوابَيْ جابر المبارك – اللذين حصلا في الـ 10 من مايو/أيار الماضي والمرتقب صدوره مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة – في جلسة علنية.

ومع تكثيف عدد من النواب الكويتيين خلال الأسابيع الأخيرة الضغط على الحكومة ووزرائها بهدف إقصاء بعضهم على خلفية عدد من الملفات والتلويح باستجواب “حزمة” من الوزراء، مثل: نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع إلى جانب وزيرة العمل ووزير التربية، طرح أحد النواب “حزمة” من المطالب للتهدئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

مهلة ومطالب

وفي هذا السياق تحديداً، كشف النائب د. وليد الطبطبائي عن تحرك نيابي يقضي بمنح الحكومة مهلة شهرين لإنجاز 10 قضايا، مع التزام النواب خلالهما بعدم تقديم أي استجواب، مشدداً على أنها إذا لم تنفذ تلك المطالب، فسيواجه رئيسها الشيخ جابر المبارك استجواباً مباشراً مع بداية العام الجديد.

والمطالب الـ 10، هي: عودة الجنسيات المسحوبة، وإلغاء زيادتي البنزين والكهرباء، وتخفيض الحبس الاحتياطي، وعودة النشاط الرياضي في أقرب وقت، إضافة إلى افتتاح مستشفى جابر، وجامعة الشدادية، ووضع خطة لمعالجة خلل التركيبة السكانية.

حل

دور انعقاد المقبل الذي يتوقّع أن ينطلق في الأسبوع الأخير من الشهر سيكون ساخناً بكل تأكيد، وجملة القضايا المطروحة تشمل ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ورياضية، ويبدو أنّ الإشاعات التي تطايرت قبل أسبوع عن حل المجلس تقترب من التحوّل إلى واقع.