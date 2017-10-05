الإمارات تعلن تخصيص مليوني دولار لأنشطة “يونيسيف” في اليمن

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، تخصيص مليوني دولار، لتمويل أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، في اليمن، من أجل “إنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين من النزاع الدائر منذ عامين ونصف العام”.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وقعت اليوم اتفاقية مع اليونيسيف، ستقدم بموجبها مبلغ مليوني دولار للمنظمة الأممية، في إطار مساهمة الإمارات في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية باليمن.

وقالت مساعد وزير الخارجية الإماراتي، سلطان الشامسي، إن الهدف من الاتفاقية “توسيع نطاق خدمات التغذية المتكاملة للوصول إلى أكثر من 7 آلاف و444 من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية و12 ألفا و500 من النساء الحوامل والمرضعات مع توفير خدمات التغذية المنقذة للحياة والتغذية العلاجية”.

وحسب الاتفاقية، تقوم “يونيسيف” بتوسيع الخدمات العلاجية من خلال برنامج التغذية العلاجية خارج المستشفيات، ونشر فرق متنقلة في المحافظات في المواقع التي يوجد بها نقص بالمرافق الصحية وغير المفعلة.

ويتضمن المشروع، حسب الوكالة، مجموعة من الأنشطة، من بينها التوسع في تقديم الخدمات العلاجية المنقذة لحياة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد وافتتاح 149 مكتبا جديدا وتدريب 200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية على إدارة المجتمع المحلي لسوء التغذية الحاد.

كما ينص المشروع، على “نشر فرق متنقلة لتقديم خدمات الصحة والتغذية المتكاملة، بما في ذلك توفير مكملات غذائية دقيقة لـ 50 ألف طفل، حسب الوكالة.