هذا الفيديو يظهر تناقض مواقف قطر

مع بدء أزمة المقاطعة، اعتبرت قطر أنها إجراء يتنافى مع ”حقوق الإنسان”، وتناوب المسؤولون القطريون على التحدث عن حقوق الإنسان كذريعة لمهاجمة الدول المقاطعة.

لكن مع استمرار الأزمة تبين تناقض مواقف قطر، إذ أقدمت الدوحة على انتهاك حقوق مواطنيها وسحبت جنسيات العشرات.

تمّ سحب جنسية الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم شيخ قبيلة آل مرة، ومعه 55 فردًا من عائلته بينهم نساء وأطفال.

تمّ سحب جنسية الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، ومعه مجموعة من عائلته وهو شيخ قبيلة شمل الهواجر.

تمّ سحب جنسية الشاعر محمد بن فطيس المري..شاعر المليون.

هذه الانتهاكات ليست الأولى، فقطر سبق وسحبت جنسيات نحو 5000 من قبيلة “الغفران”.