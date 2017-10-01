تفاصيل قصة قطري سُحبت جنسيته وصودرت أملاكه بسبب مقال

لم يجد الكاتب الصحافي القطري فرج بن مزهر الشمري تفاعلاً من قبل حكومته مع ما طرحه في مقال انتقد فيه فرض الضرائب والرسوم على المواطنين، وعاقبته قطر بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، واحتجزت زوجته وأطفاله الخمسة لمدة ثلاثة أيام، دون أن توجّه له أي تهمة أو تبدي سبباً مقنعاً لإيقافه.

وبعد الإفراج عنه تم إجباره على الاعتذار، لكن ذلك لم يشفع له، إذ فوجئ بإسقاط الجنسية عنه ومصادرة جميع أملاكه وحقوقه، وطرده إلى خارج البلاد.

وهاجر “الشمري” إلى السعودية، واحتضنته الرياض، حيث عاش طيلة العشرين سنة الماضية، بحسب إفادة المقربين منه، وتقدّم بعدد من الالتماسات إلى السلطات القطرية في سبيل العودة إلى وطنه وزيارة والده الراقد في أحد المستشفيات، لكن طلبه قوبل بالتعنت والرفض، دون أن تكشف له الأسباب.

ووفقاً لموقع “سبق” السعودي فإن الواقعة جرت في العام 1999؛ حينما كتب “الشمري” مقالاً في صحيفة “الراية” القطرية تحت عنوان: “عين عذاري”، طالب في محتواه بإصلاح منظومة الضرائب وتخفيض الرسوم التي فرضتها الحكومة على المواطنين آنذاك، مقارنة برواتبهم المتدنية.