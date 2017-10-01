وزير الخارجية الإيراني يبحث في سلطنة عمان ملفات سورية وعراقية ويمنية

يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف غدا الاثنين إلى العاصمة العمانية مسقط.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية اليوم الأحد بأن ظريف سيلتقي خلال الزيارة، التي تستمر يوما واحدا، كبار المسؤولين في سلطنة عمان ليبحث معهم آخر التطورات الإقليمية، لاسيما في العراق وسورية واليمن.

كما سيبحث خلال هذه الزيارة سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتعاون في مجالات الطاقة ونقل الغاز إلى سلطنة عمان والهند.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان، التي تجمعها علاقات قوية مع إيران، سبق أن استضافت العديد من المحادثات المتعلقة بالأزمة اليمنية.