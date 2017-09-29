نائب كويتي يطالب برفع رواتب أعضاء مجلس الأمة إلى 20 ألف دولار شهريًا

طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي، بإقرار قانون لرفع رواتب أعضاء المجلس إلى 5 آلاف دينار كويتي شهرياً (نحو 17 ألف دولار)، مبرراً طلبه بالقول، إن الرواتب التي يتقاضاها النواب حالياً قليلة.

ويصل الراتب الأساسي لنواب مجلس الأمة الكويتي إلى 2300 دينار، يتم استلام 2090 دينارا منها فقط بعد استقطاع التأمينات الاجتماعية، بالإضافة لمبلغ مماثل تقريباً يتقاضاه النواب سواء كرواتب تقاعدية من الجهات الحكومية التي عملوا بها قبل دخولهم المجلس، أو كرواتب من الحكومة في حال لم يكونوا متقاعدين.

وقال الطبطبائي في لقاء متلفز بثه حساب المجلس الإخباري في موقع “تويتر”، إن الراتب الحالي الذي يتقاضاه النواب لم يتغير منذ نحو 30 عاماً، وإنه لا يكفي لتأمين حياة كريمة للنواب، مضيفاً أن “النائب في ظل الراتب الحالي مهيأ ليكون (مشروع حرامي)”.

وأضاف الطبطبائي الذي سبق وقال، إنه يعتزم إقرار قانون زيادة رواتب أعضاء مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي الحالي، أن تلك الزيادة لن تكلف مبالغ كبيرة كون عدد الأعضاء 50 نائباً.

وفي حال تمت الموافقة على طلب الطبطبائي بزيادة رواتب أعضاء المجلس، سيبلغ مجموع ما يتقاضاه النواب نحو 7 آلاف دينار (أكثر من 23 ألف دولار) بعد إضافة الرواتب التقاعدية للنواب أو الرواتب الحكومية الممنوحة لهم والتي تبلغ 2300 دينار كويتي.

وحذف حساب المجلس الإخباري في موقع “تويتر”، اللقاء الذي أجراه مع الطبطبائي بعد ساعات من نشره، مبرراً ذلك بوجود خلل فني، على أن يعاد نشر اللقاء، بحسب ما أفاد المشرف على الحساب في رده على “إرم نيوز”.