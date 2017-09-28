الإمارات ترفع أسعار الوقود أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الخميس، زيادة أسعار الوقود في البلاد خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية.

وتتراوح الزيادة بين 5 إلى 6 % ، وهي الزيادة الثالثة على التوالي بعد انخفاض بواقع 10 فلسات (0.0272 دولار) خلال يوليو/ تموز الماضي.

وقالت الوزارة، وفق بيانات نشرت على موقعها الإلكتروني، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 2.12 درهم (0.577 دولار) مقابل 2.01 درهم (0.54 دولار) في سبتمبر/ أيلول الجاري.

وارتفع سعر “بنزين 95″ (الأكثر شعبية) إلى 2.01 درهم (0.54 دولار) مقابل 1.9 درهم (0.517 دولار) و”بنزين 91” إلى 1.94 درهم (0.528 دولار) مقابل 1.83 درهم (0.49 دولار).

وأضافت وزارة الطاقة – بحسب البيانات – أن أسعار الديزل زادت من درهمين (0.544 دولار) إلى 2.1 درهم (0.57 دولار).

وستطبق الأسعار الجديدة اعتبارًا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول وعلى مدار الشهر.