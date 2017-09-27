تعقيبًا على استفتاء الانفصال.. الكويت تؤكد دعمها لوحدة وسيادة العراق

قالت وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم الأربعاء، إنها تدعم وحدة واستقلال وسيادة العراق، في تعقيبها على استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم شمالي العراق، أول أمس الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن مصدر مسؤول في الوزارة (لم تسمه)، تأكيده على “موقف الكويت المبدئي الداعم لعراق موحد باستقلاله وسيادته وأمنه واستقراره”.

وأعرب المصدر عن تمنياته بأن لا يؤثر الاستفتاء على جهود العراق لتحرير أراضيه من تنظيم “داعش”.

وقال: “إن إدراك الأشقاء في بغداد وأربيل ووعيهم بضخامة التحديات وصعوبة المرحلة التي يمر بها وطنهم والمنطقة كفيلة باحتواء ما قد ينجم عن الاستفتاء من تداعيات سلبية ‏في إطار الدستور ووحدة العراق”.

وفي ظل معارضة إقليمية ودولية، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم شمال العراق، اليوم، أن 92.7 % من المشاركين في الاستفتاء، الذي أجري أول أمس، صوتوا لصالح انفصال الإقليم عن بغداد.

ونتائج الاستفتاء غير مُلزمة، حيث يأمل زعماء الأكراد في الإقليم بالحوار على ضوئها مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد للتوصل إلى اتفاق يفضي في المحصلة للانفصال. لكن بغداد رفضت مسبقًا الاستفتاء ونتائجه.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خلال جلسة برلمانية، إن حكومته لن تتفاوض مطلقًا على نتائج استفتاء انفصال إقليم الشمال، وإنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الإقليم بموجب القوانين النافذة في البلاد.