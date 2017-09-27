تفاصيل تبرئة حارق والديه في واقعة هزت المجتمع الإماراتي (فيديو)

برأت محكمة الجنايات في رأس الخيمة ،في دولة الإمارات ،المتهم بقتل والديه حرقًا استنادًا للتقرير الطبي ،الصادر من مستشفى الأمل بدبي، والذي أثبت إصابة المتهم بمرض الذُهان أو البارانويا، وهي حالة مرضية خطيرة يكون المريض خلالها غير عالِم بحالته.

وجاء قرار المحكمة بإيداع المتهم أحمد خلفان الشحي (39 عامًا) مأوى لعلاج الأمراض النفسية، بعد شهور من التحقيق في الواقعة ،التي هزت المجتمع الإماراتي أواخر العام الماضي ،والتي نتج عنها مقتل الأب والأم وإحراقهما وإصابة أحد أبنائهم إصابات بسيطة.

وتسبب المتهم بوفاة والدته بعد ساعات من وصولها إلى مستشفى صقر الحكومي، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الرابعة، فيما توفي والده فجر أمس، بعد نقله من مستشفى صقر للعلاج في أحد مستشفيات أبوظبي، متأثرًا بحروقه البليغة من الدرجة الثالثة، فيما تبين أن المتهم يعاني اضطرابات نفسية.

وأورد تلفزيون دبي، حينها تقريرًا مصورًا من قلب المنزل ،الذي شهد الواقعة، ساردًا على لسان ذوي الضحيتين وأقاربهما تفاصيل الحادثة البشعة.

ولم تشهد دولة الإمارات واقعة بهذه البشاعة من قبل، خاصة أن الوالدين ضعيفان وكبيران في السن.