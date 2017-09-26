العاهل البحريني يستقبل شيخ قبيلة آل مرة (صور)

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالصلات العائلية التاريخية الوثيقة مع قبيلة آل مرة وذلك خلال استقباله الأمير طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم المري شيخ شمل قبيلة المرة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية “بنا” أنه رافق الشيخ طالب أبناؤه محمد ولاهوم وسعد وحمد ونايف وفهد وعلي وعدد من أبناء عمومتهم، خلال زيارتهم قصر الصافرية في المنامة اليوم الثلاثاء.

وأعرب العاهل البحريني عن بالغ تقديره لما لقبيلة آل مرة من تاريخ عريق يشهد بنخوة أبنائها وطيب سيرتهم ومواقفهم الثابتة في دعم وحدة الشعوب الخليجية.