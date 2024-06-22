استهدف ناشطا بـ"الجماعة الإسلامية".. قتيلان في قصف إسرائيلي للبقاع اللبناني
سقط قتيلان في غارة إسرائيلية اليوم على منطقة البقاع الغربي اللبناني، استهدفت ناشطا بالجماعة الإسلامية اللبنانية، وفق مصادر محلية.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الهجوم استهدف سيارة عند مفترق بلدة "الخيارة" في منطقة البقاع الغربي بلبنان.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة احتراق سيارة بالكامل جرّاء القصف، بينما تم نقل شخصين كانا على متنها إلى المستشفى ليتم الإعلان عن مقتلهما في وقت لاحق.
وتمثل الغارة حلقة جديدة من التصعيد الإسرائيلي وعودة للتوتر في هذه المنطقة التي ظلت حتى الساعة بعيدة عن مجال الهجمات المتبادلة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
والجماعة الإسلامية اللبنانية هي جماعة سنية وتعد واحدة من القوى السياسية الرئيسية في لبنان، أسسها عام 1956 فيصل مولوي وفتحي يكن، وهي تعتبر الفرع اللبناني من حركة الإخوان المسلمين.