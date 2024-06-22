استهدف ناشطا بـ"الجماعة الإسلامية".. قتيلان في قصف إسرائيلي للبقاع اللبناني

وتمثل الغارة حلقة جديدة من التصعيد الإسرائيلي وعودة للتوتر في هذه المنطقة التي ظلت حتى الساعة بعيدة عن مجال الهجمات المتبادلة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

والجماعة الإسلامية اللبنانية هي جماعة سنية وتعد واحدة من القوى السياسية الرئيسية في لبنان، أسسها عام 1956 فيصل مولوي وفتحي يكن، وهي تعتبر الفرع اللبناني من حركة الإخوان المسلمين.