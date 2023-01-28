عائلة عليوات تنفي ضلوع نجلها في عملية سلوان بالقدس

نفت عائلة الشاب الفلسطيني محمد عليوات، الذي اعتقلته إسرائيل في وقت سابق اليوم السبت، بتهمة التسبب إطلاق النار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، أن يكون نجلها ضالعا في عملية تسببت بإصابة إسرائيليين اثنين، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت عائلة عليوات، إن ابنها كان يتواجد في مكان تنفيذ عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالصدفة، قبل تعرضه للإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي.