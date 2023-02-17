لأول مرة بعد الزلزال.. اشتباكات مسلحة في منطقة "الأتارب" السورية

اشتبكت قوات من الحكومة السورية مع المعارضة المسلحة، ليلة أمس الخميس، في شمال غرب البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من فبراير/ شباط، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

وتسيطر جماعات المعارضة المسلحة المناهضة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد على شمال غرب سوريا، إحدى أكثر المناطق تضررًا بالزلزال الذي هز سوريا وتركيا.