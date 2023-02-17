لأول مرة بعد الزلزال.. اشتباكات مسلحة في منطقة "الأتارب" السورية
اشتبكت قوات من الحكومة السورية مع المعارضة المسلحة، ليلة أمس الخميس، في شمال غرب البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من فبراير/ شباط، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.
وتسيطر جماعات المعارضة المسلحة المناهضة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد على شمال غرب سوريا، إحدى أكثر المناطق تضررًا بالزلزال الذي هز سوريا وتركيا.
وقال المرصد، إن قوات الحكومة قصفت مشارف مدينة الأتارب، التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وتزامن ذلك مع اشتباكات بالأسلحة الآلية الثقيلة بينهما عند جبهة قتال قريبة.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إن 235 قتلوا في الأتارب والمناطق القريبة منها في الزلزال.
وأشار المرصد إلى أن القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة اشتبكت أيضًا في منطقة أخرى من شمال غرب البلاد، قرب مدينة سراقب، الخاضعة لسيطرة الحكومة، كما قصفت القوات الحكومية مشارف قريتين في محافظة حماة.