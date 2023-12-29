حزب الله يتهم إسرائيل باختراق كاميرات مراقبة مدنية في جنوب لبنان

اتهمت ميليشيا حزب الله اللبناني إسرائيل، الخميس، باختراق كاميرات مراقبة مثبتة خارج المنازل والمتاجر في جنوب لبنان، وحثّ السكان على فصلها عن الإنترنت.

وقالت الميليشيا المدعومة من إيران، إن إسرائيل تستخدم الكاميرات لاستهداف مقاتليها وحثّت المواطنين اللبنانيين على "فصل الكاميرات الخاصة أمام منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم عن شبكة الإنترنت".

تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وأضاف حزب الله في بيان، أن إسرائيل اخترقت أنظمة الكاميرات لاستعمالها لصالحها بعد أن استهدف "معظم كاميرات وتجهيزات الجمع الحربي" التي ركبتها إسرائيل على الحدود.

وتابع في بيانه: "عمد العدو في الآونة الأخيرة إلى اختراق الكاميرات المدنية المثبّتة أمام المنازل والمتاجر والمؤسسات في القرى الأمامية، الموصولة إلى شبكة الإنترنت للاستفادة من المادة البصرية التي تؤمنها في جمع معلومات تتعلق بالمقاومة وحركة الإخوة المجاهدين لاستهدافهم".