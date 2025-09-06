وزير الخارجية المصري: خطة تهجير الفلسطينيين "هراء"

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن معبر رفح "لن يكون معبرًا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم"، واصفاً خطة التهجير الطوعي بـ"الهراء"، بحسب "القاهرة الإخبارية".

وشدَّد الوزير المصري على أن مسألة تهجير الفلسطينيين "خط أحمر" بالنسبة لمصر، وغير مقبولة تحت أي مسمّى.

وفي مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، في القاهرة، قال وزير الخارجية المصري إنه "لا يمكن دفع سكان غزة للخروج من القطاع تحت هذا المسمّى".

وأشار عبد العاطي إلى استمرار الجهود المصرية والقطرية مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، موضحًا أن "مقترح ويتكوف" يتضمن فترة مؤقتة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

كما أشار إلى وجود خطة عربية وإسلامية متكاملة للترتيبات الأمنية في غزة، وإدارة القطاع، وإعادة إعماره، تتضمن تمكين الشرطة الفلسطينية ونشرها في القطاع.