logo
العالم العربي

وزير الخارجية المصري: خطة تهجير الفلسطينيين "هراء"

وزير الخارجية المصري: خطة تهجير الفلسطينيين "هراء"
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 12:49 م

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن معبر رفح "لن يكون معبرًا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم"، واصفاً خطة التهجير الطوعي بـ"الهراء"، بحسب "القاهرة الإخبارية".

أخبار ذات علاقة

سيارة تنقل أشخاصًا وأمتعتهم أثناء إجلائهم جنوبًا من مدينة غزة

مصر تستنكر التصريحات الإسرائيلية وتؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين

 وشدَّد الوزير المصري على أن مسألة تهجير الفلسطينيين "خط أحمر" بالنسبة لمصر، وغير مقبولة تحت أي مسمّى.

وفي مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، في القاهرة، قال وزير الخارجية المصري إنه "لا يمكن دفع سكان غزة للخروج من القطاع تحت هذا المسمّى".

أخبار ذات علاقة

سيدة على أنقاض منزل مدمر في قطاع غزة

"مناطق بلا حياة".. تقرير يكشف نهج إسرائيل في تهجير سكان غزة

وأشار عبد العاطي إلى استمرار الجهود المصرية والقطرية مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، موضحًا أن "مقترح ويتكوف" يتضمن فترة مؤقتة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

 كما أشار إلى وجود خطة عربية وإسلامية متكاملة للترتيبات الأمنية في غزة، وإدارة القطاع، وإعادة إعماره، تتضمن تمكين الشرطة الفلسطينية ونشرها في القطاع.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC