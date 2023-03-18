الزيارة الأولى منذ 11 عاما.. وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يصل القاهرة
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن "الوزير سامح شكري استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بمقر الوزارة، وإن الوزيرين عقدا اجتماعا ثنائيا مغلقا".
وكانت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، قد أعلنت أمس الجمعة، أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سيزور مصر تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري.
ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية التركية، قولها إن تشاووش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة الرسمية نظيره سامح شكري، حيث سيبحث الوزيران العلاقات التركية المصرية بكافة أوجهها، ويتبادلان وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية.
وتعد زيارة تشاووش أوغلو، الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر، منذ 11 عاما.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أجرى في 27 فبراير/ شباط الماضي، "زيارة تعزية وتضامن" إلى تركيا عقب كارثة الزلزال، التقى خلالها نظيره تشاووش أوغلو.