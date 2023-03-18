الزيارة الأولى منذ 11 عاما.. وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يصل القاهرة

وكانت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، قد أعلنت أمس الجمعة، أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سيزور مصر تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية التركية، قولها إن تشاووش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة الرسمية نظيره سامح شكري، حيث سيبحث الوزيران العلاقات التركية المصرية بكافة أوجهها، ويتبادلان وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية.