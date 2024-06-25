خطر المجاعة في غزة يدخل "مستويات كارثية"
أظهر تقرير لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن خطر المجاعة لا يزال قائمًا في قطاع غزة، لكنه هذه المرة يدخل مستويات كارثية، طالما استمر القتال بين إسرائيل وحركة حماس، واستمرت القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأفاد التقرير الذي اطلعت "رويترز" على نسخة منه قبل نشره، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 495 ألف شخص، أو أكثر من خُمس سكان غزة، يواجهون مستويات كارثية، هي الأخطر، من انعدام الأمن الغذائي.
وذكرت المبادرة أن زيادة عمليات توصيل الطعام والخدمات الغذائية إلى شمال قطاع غزة خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، بدت أنها خففت حدة الجوع في المنطقة التي توقعت المبادرة المدعومة من الأمم المتحدة حدوث مجاعة فيها. لكنها قالت إنه رغم التحسن الملحوظ في أبريل/ نيسان، فمن الممكن أن يتبدد سريعًا.
وجاء في تحديث للمبادرة "تتضاءل باستمرار مساحة العمل المتاحة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني والقدرة على تقديم المساعدات بأمان للسكان مع تردي الأوضاع الحالية وعدم استقرارها إلى حد كبير".