خطر المجاعة في غزة يدخل "مستويات كارثية"

أظهر تقرير لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن خطر المجاعة لا يزال قائمًا في قطاع غزة، لكنه هذه المرة يدخل مستويات كارثية، طالما استمر القتال بين إسرائيل وحركة حماس، واستمرت القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأفاد التقرير الذي اطلعت "رويترز" على نسخة منه قبل نشره، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 495 ألف شخص، أو أكثر من خُمس سكان غزة، يواجهون مستويات كارثية، هي الأخطر، من انعدام الأمن الغذائي.