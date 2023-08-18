واشنطن تدعو لوقف القتال في جنوب دارفور

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى وقف القتال المتجدد في نيالا بجنوب دارفور غرب السودان وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان.

وعبرت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن القصف العشوائي الذي نفذته القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أسفر عن خسائر في صفوف المدنيين.