استئناف "الترانزيت" بين بغداد والمدينة المنورة بعد توقف لثلاثة عقود
أعلن العراق، مساء الثلاثاء، استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلات "الترانزيت" بين (موسكو- بغداد- المدينة المنورة)، اعتباراً من يوم الأربعاء، بعد توقفها لأكثر من 30 عاماً.
وقالت وزارة النقل العراقية، في بيان، إن" الطائر الأخضر (في إشارة إلى الخطوط الجوية العراقية) سيستأنف رحلات الترانزيت بين موسكو- بغداد- المدينة المنورة، اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة عقود".
وأضافت أن "جهوداً كبيرة بذلت من جانب الوزير رزاق محيبس السعداوي لأجل تطوير عمل الناقل الوطني وفتح ممرات جوية جديدة، تلبي حاجة المسافرين، وتعزز موارد الوزارة المالية".
وتابعت أن" رحلات الطيران غير المباشرة، أو ما يُعرف بالترانزيت، لن تقتصر على هذا الخط فحسب، وإنما ستشمل قريباً خطوطاً جديدة إقليمية ودولية".
كما نقل البيان عن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تأكيده "استمرار العمل على تحديث الأسطول الجوي للشركة، عبر رفده بالطائرات الحديثة".
وأشار إلى أن" هذه الخطوة المهمة تندرج ضمن الخطة المتكاملة لإعادة العراق إلى مكانته كحلقة وصل بين عواصم عديدة، انسجاماً مع البرنامج الحكومي"، بحسب البيان.