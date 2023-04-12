استئناف "الترانزيت" بين بغداد والمدينة المنورة بعد توقف لثلاثة عقود

أعلن العراق، مساء الثلاثاء، استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلات "الترانزيت" بين (موسكو- بغداد- المدينة المنورة)، اعتباراً من يوم الأربعاء، بعد توقفها لأكثر من 30 عاماً.

وقالت وزارة النقل العراقية، في بيان، إن" الطائر الأخضر (في إشارة إلى الخطوط الجوية العراقية) سيستأنف رحلات الترانزيت بين موسكو- بغداد- المدينة المنورة، اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة عقود".