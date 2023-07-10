"إيغاد" تدعو لتوقيع اتفاق غير مشروط لوقف إطلاق النار في السودان

دعت دول منظمة "إيغاد"، الاثنين، أطراف الصراع في السودان إلى وقف العنف فوراً، وتوقيع اتفاق غير مشروط لوقف إطلاق النار.

وحسب البيان الختامي لاجتماعات قمة دول المنظمة، الذي انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "نحث الأطراف السودانية على وقف العنف فوراً وتوقيع اتفاق غير مشروط لإطلاق النار"، لافتا إلى أن "الصراع يأخذ أبعاداً عرقية ودينية مما يهدد تعميق القتال وتوسيع دائرته".

وقالت الدول في البيان: "لا يوجد حل عسكري في السودان وعلينا حشد جهود طرفي الصراع نحو لقاء مباشر"، مؤكدة "مشاركة السعودية والولايات المتحدة الرغبة في تحقيق السلام في السودان، ودعم استعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.